Geld allein spielt doch nicht Fußball

Das Aufbegehren der kleinen Teams - ist ein Wandel in Sicht?

Wie viele Jahre staunten die Fußballfans über die feine Spielkunst von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Wie oft wurde die allmächtige Taktik eines Barcelona-Trainers Pep Guardiola gerühmt, der mit Tiki-Taka oder ähnlich erfolgreichen Spielsystemen Titel und Trophäen gewann. Soll das alles vorbei sein?

Diese Woche riefen die sogenannten Kleinen in der Champions League ihre Revolution aus. Zum ersten Mal in der Champions League dabei, schlug Sheriff Tiraspol (was für ein Name!) Real Madrid im altehrwürdigen Bernabeu-Stadion mit 2:1 ...