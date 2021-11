Keiner merkt die Allmacht der Schurkenstaaten im Weltsport

"Wo ist Peng Shuai?" Das fragen sich nicht nur die Tennisfans in aller Welt nach diesem fast flehenden Twitter-Aufruf. Noch immer gibt es keine Antworten auf das Verschwinden des früheren Tennisstars aus China (siehe auch Außenpolitik Seite 10). Die 35-jährige Peng Shuai, vormals die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, hatte vor zwei Wochen in einem chinesischen Onlinenetzwerk den Vizeregierungschef Zhang Gaoli des Missbrauchs beschuldigt und war danach spurlos verschwunden. Diese Woche tauchte dann ein E-Mail auf, in dem sie wohl vermeintlich ...