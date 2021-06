König Fußball hält Europa in Atem - wird alles gut gehen?

So eine Fußball-EM gab es noch nie: In einer Pandemie und mit einem erweiterten Konzept mit vielen Fans ist die Anspannung beim Veranstalter groß.

Es wird eine Fußball-EM mit vielen Unbekannten und Unberechenbarem - so viel wie noch nie. Das hängt übrigens nicht schon damit zusammen, dass in jedem Turnierlogo die Jahreszahl 2020 vorkommt und das Turnier ein Jahr später stattfindet. Nein, die Veranstalter sind nicht terminlich durcheinandergekommen. Corona hat die Planung und die offiziellen Logos etwas in Unordnung gebracht und für Verwirrung gesorgt.

Am Freitag bricht mit der ersten Partie der Türkei gegen Italien ein neues Zeitalter im europäischen Fußball an. ...