Österreich ist Corona-Weltmeister

Die Sportwelt wäre ohne mutige heimische Veranstalter ärmer.

Der oben stehende Titel wirkt vielleicht auf den ersten Blick zynisch. Ist er aber nicht. Im Gegenteil. Eine kleine Hymne auf österreichische Veranstalter sei im abgelaufenen und aktuellen Sportjahr erlaubt. In oft aussichtslosen Pandemiezeiten haben sich österreichische Sportveranstalter international als Krisenmanager bewährt. Die beiden Formel-1-Rennen am Red Bull Ring in Spielberg eröffneten Anfang Juli die Saison in der Motorsport-Königsklasse. Der Tennismanager und Wahlsalzburger Edwin Weindorfer sprang für abgesagte Tennisturniere ein und richtete eine Doppelveranstaltung in Köln aus. Sein Partner Herwig ...