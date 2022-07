Salzburg ist noch lange kein Sportland

Trotz Pöltl und Thiem in Salzburg - zu viele Sportveranstaltungen sind weg.

Es waren für Sportfans in Salzburg Tage zum Genießen: Österreichs NBA-Export, Basketballer Jakob Pöltl, zeigte mit dem Nationalteam in der Alpenstraße vor 1500 Zuschauern sein Können. Tennisstar Dominic Thiem lockte die Zuschauer in den Salzburger Volksgarten zum STC und sorgte (zu kurz) für Begeisterungsstürme und tageweise für ausverkaufte Tribünen. Blitzartig fanden wieder die Werbeslogans "Sportland" oder "Sportstadt" Verwendung im Sprachgebrauch. So könnte es hier mit dem Sport weitergehen. Wird es aber nicht. Das zeigt die Vergangenheit. Salzburg war bei Sportveranstaltungen ...