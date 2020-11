Scheinargumente helfen dem Sport in diesen Zeiten nicht weiter

Der Aufstand der Sportvereine nach dem notwendigen Lockdown war nachvollziehbar. Die Argumente der Kritiker waren aber teils löchrig.

SN-Fußballexperte Alexander Bischof hat es diese Woche in seinem Kommentar nach dem Champions-League-Schützenfest (6:2) der Münchner gegen Red Bull Salzburg auf den Punkt gebracht: Es muss weitergehen und der Fußball hilft ein wenig. Das trifft für den gesamten Sport zu. Der Terror in Österreich und die Coronapandemie mit dem zweiten Lockdown haben unsere übliche Lebensweise arg in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sport insgesamt ist ohnehin nur wenige Tage vor dem Anschlag und dem Niederfahren der sozialen Kontakte in vielen ...