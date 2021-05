So wurden aus Bewegungsmuffeln die neuen Laufjunkies

Bewegung gewinnt gegen Corona. Das belegen neue Studien in Österreich. Der Lebenswandel hat sich positiv geändert. Wie kann das so bleiben?

Aus den Wochenend-Bierchen wurden auf einmal Bergausflüge inklusive Klettersteig. Aus dem kollektiven Nachterlebnis in Bars und Diskotheken wurden ausgiebige Naturerlebnisse mit Freunden. Aus vielen Couch-Potatos wurden Dauerläufer und Marathonjunkies. Ausgeblieben sind Bilder vom kollektiven Sauferlebnis mit torkelnden Menschen, die sich wie jedes Jahr rund um die ersten Mainächte bei angenehmen Temperaturen ausgetobt haben - nicht nur strenge Lockdownregelungen haben dieses Umdenken bewirkt. Eine ganze Gesellschaft hat während der Coronapandemie einen gesünderen Lebenswandel an den Tag gelegt. Das ist gut so.

...