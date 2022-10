Visionen gepaart mit Blödheiten

Wer geglaubt, dass eine fragwürdige und viel kritisierte Fußball-WM in Katar im Winter dieses Jahres an seltsamen Ideen noch übertroffen werden kann, wurde diese Woche eines Besseren belehrt: Asien-Winterspiele, die Asian Winter Games, werden 2029 in Saudi Arabien stattfinden. Saudi Arabien? Ein Wüstenstaaat mit Wintersport? Mehr als ungläubige Blicke gehen nach Saudi Arabien. Es ist skurril, traurig, aber wahr. Ein Skigebiet, das noch nicht einmal gebaut ist, soll in Saudi Arabien in den nächsten Jahren aus dem Boden gestampft werden. ...