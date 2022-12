Von Marokko und Kroatien lernen

Nicht nur auf dem Flur in der Redaktion, sondern auch unter vielen Fußball-Fans tauchen diese Fragen auf: Wie kann ein Land wie Kroatien, mit gut vier Millionen Einwohnern, immer wieder bei einer WM aufzeigen? Wie kann ein Land wie Marokko die Giganten wie Spanien oder Portugal zu Fall bringen? Die Fragen sind leicht zu beantworten: Der Sport wird in diesen Ländern hoch gehalten und Investitionen in die Infrastruktur werden intelligent geplant. 80 Millionen Euro sollen es für den Nachwuchs in ...