Walijewa wurde für billigen politischen Heldenstatus missbraucht

Das Schicksal der unter Dopingverdacht stehenden russischen Eiskunstläuferin könnte für die Szene weitreichende Folgen haben.

Nach dem sportlichen Drama auf dem Eis gab es nur eine Frage: Wann nimmt endlich die als Peitschenknallerin verrufene russische Eiskunstlauftrainerin Eteri Tutberidse ihren Schützling Kamila Walijewa in den Arm? Das ist es, was das 15-jährige Wunderkind in diesem Moment gebraucht hätte. Keine Erklärungen oder Vorwürfe nach einer verpatzten Darbietung. Als Platz vier bei Olympia feststand, brach die Goldfavoritin förmlich zusammen. Tränenüberströmt. Wie viele vor den TV-Geräten und im Eisstadion von Peking. Die nach ihren Dopingvorwürfen in den Mittelpunkt gerückte ...