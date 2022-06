Mit Rasenloch und stromlos in ein Länderspiel. Gibt es ein neues Stadion?

Nicht nur die dänische Mannschaft hat sich nach dem Stadiondesaster diese Woche in der Nations League gegen Österreich gedacht: "Was ist los in Österreich?" International war das Wiener Happel-Stadion nach Stromausfall und Bodenloch im Rasen die Lachnummer in der Fußballszene.

Mehrere ungeklärte Fragen bleiben zurück: Wie konnte ein Notfallstromaggregat, das mit Diesel betrieben wird, im Jahr 2022 ausfallen und ein Länderspiel gefährden? Ein Stadioninsider aus Salzburg berichtet, dass im Stadion Wals-Siezenheim ständig ein Aggregat gegen Stromausfälle parallel zu ...