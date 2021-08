Was sind die Lehren aus den bizarrsten Spielen aller Zeiten?

Die Gemeinschaft Olympia ist in Krisenzeiten wichtig, aber nicht genug. Die Hüter der olympischen Idee müssen sich neuen Verantwortungen stellen.

Es wirkt fast wie ein Wunder, dass die zwei Großveranstaltungen 2021 trotz Corona über die Bühne haben gehen können. Die Fußball-EM mit ihren Hunderttausenden Fans in den Stadien und die vielen Athleten, Betreuer, Funktionäre und Offiziellen bei den Olympischen Spielen in Tokio konnten den Sportfesten in unsicheren Zeiten keinen Abbruch tun. Aufregend und nicht vorhersehbar war es allemal bei beiden Ereignissen, die von aller Welt mit Argusaugen betrachtet wurden. Und in Japan, dem Austragungsland der Spiele, war die Skepsis wohl ...