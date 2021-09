Welche Lehren ziehen wir aus diesen "bewegten" Tagen?

Die Bewegungslust bei Jung und Alt hat wieder zugenommen. Vielen ist in Coronazeiten die Wichtigkeit von Sport bewusst geworden. Doch was nun?

Bewegung ist alles. Die Erkenntnis ist nicht neu und klingt eigentlich zu banal, um so eine Kolumne zu beginnen. Aber diese Erkenntnis ist wichtiger denn je. Gerade in Coronazeiten mit lange Zeit eingeschränktem "Bewegungsradius". Die Zeit ist reif, den Schwung zu mehr Sport mitzunehmen, der sich in Österreich durchgesetzt hat.

Erste Akzente wurden diese Woche auf großer Ebene gesetzt. Die Bundessportorganisation Sport Austria mit ihren 15.000 Vereinen will in einer groß angelegten Aktion abtrünnige Mitglieder zurückholen. Die Zahlen ...