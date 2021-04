Wie der Tiger zum Tiger wurde

Wie lebt ein Superstar wie Tiger Woods? Eine Doku gibt tiefe Einblicke.

Er ist der große Abwesende beim Masters in Augusta. Das wohl traditionsreichste Golfturnier der Welt, das am Donnerstag an der Magnolia Lane seine Pforten öffnet, muss dieses Jahr ohne Tiger Woods auskommen. Das schmerzt besonders, denn diesmal fehlt der Publikumsmagnet wegen seines aufsehenerregenden Autounfalls und nicht wegen einer Sportverletzung. Der 45-Jährige muss sich nach dem Vorfall Ende Februar mit einer schweren Beinverletzung auskurieren. Eine Rückkehr ist fraglich. Mysteriös bleibt die Ursache des Crashs in den Hügeln um Los Angeles. Diese ...