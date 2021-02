Willkommen im Hotel Corona

Nach dem ersten Schreck fühle man sich dort aber wohl, versichert Sloweniens Abfahrerin Ilka Štuhec.



Witze über Corona zu machen, das verbietet sich von selbst. Doch manchmal ist die Realität noch skurriler, als es die Ironie je sein kann. So liegt an der Auffahrt zum WM-Ziel das "Hotel Corona". Eigentlich kein ganz ungewöhnlicher Name, weil Corona im Italienischen ja "Krone" bedeutet und das ein Name für viele Hotels im alpinen Raum ist. In diesem "Hotel Corona" wohnt während der WM zum Beispiel das slowenische Team. "Wir waren auch ein bisschen irritiert beim Ankommen, aber das ...