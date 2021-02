Wir brauchen Typen mit Ecken und Kanten

"Jammern bringt jetzt nichts", sagt Paralympics-Sieger Thomas Geierspichler. Wo sind weitere Vordenker im Sport?

Es sind Visionäre, Gedankengeber und Vordenker, die der Sport in Coronazeiten als Wegweiser braucht. Typen mit Ecken und Kanten wie SN-Kolumnist Felix Gottwald oder Thomas Geierspichler, der sich diese Woche beim ersten SN-Sporttalk (in voller Länge unter SN.at) in neuem Format kein Blatt vor den Mund nahm. Was die prominenten Vertreter der Sportbranche vereint: Keiner blickt zurück, jeder will die Zukunft neu aufstellen, mitgestalten, verändern.

"Jammern bringt nichts, es ist eher sinnvoll, nach neuen Möglichkeiten zu suchen", meinte ...