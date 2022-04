Wir brauchen Vorbilder, keine Schläger

In der Champions League werden die Sitten rauer. Muss das sein?

Die Berichte und Handybilder waren verstörend: Nach dem Viertelfinalmatch am Mittwoch in der Champions League von Atlético Madrid gegen Manchester City war es in den Stadiongängen des Wanda Metropolitano zu tumultartigen Szenen zwischen Spielern, Trainern und Betreuern gekommen. Es wurde gerauft, getreten, gerempelt, gespuckt und mit Gegenständen herumgeworfen. Eines Königsklassen-Viertelfinales unwürdig. Die Madrilenen hatten es in einer hektischen Atmosphäre verabsäumt, das Spiel gegen die Citizens zu drehen - für einige Spieler aus Madrid war das offensichtlich zu viel. Fouls und ...