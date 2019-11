Nur die Verantwortlichen des Europäischen Fußballverbands UEFA wissen, warum es 2020 zwölf Gastgeberländer und eine komplizierte Auslosung gibt. Warum das alles?

Es können nur kommerzielle Interessen dahinterstehen, dass die UEFA-Verantwortlichen die EM 2020 so gestaltet haben, dass sie an Unübersichtlichkeit nicht übertroffen werden kann. Nicht nur ein Mal kam dieser Tage in der SN-Redaktion der Ausruf: "Ich hab es!" Nur kurz ...