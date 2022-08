Was Heilpflanzen in der Reiseapotheke leisten können

Heute schicke ich in meiner Kolumne eine fiktive Familie in den Urlaub. Mal sehen, ob sich der Blick in das Kräuterbuch für sie lohnt.

5 Uhr, der Wecker schrillt. Papa trommelt alle mit übertriebenem Eifer in das Auto. Motor an und los. Müdigkeit, hektisches Frühstück, stickige Luft und kurvige Autobahn. "Mama, mir ist schlecht!", ertönt es aus der zweiten Reihe. Gut, dass Mama kandierte Ingwerstückchen für die Kinder eingepackt hat. Ruhe kehrt ein. Flughafen. Die Koffer sind abgegeben. Papas Nervosität wird mit einem landestypisch bayerischen Naturprodukt aus Hopfen und Malz beruhigt, die Kids freuen sich auf den Flug. Aber leider bekommt Mama ...