Bruder Moritz wird Manager - folgen weitere Wechsel im Umfeld von Dominic Thiem?

Das Team von Österreichs Tennisstar wird nach der Trennung von Kosmos zur engeren Familienangelegenheit. Experten und Insider sehen das kritisch. "Jetzt sind wir alleinverantwortlich", sagt Moritz Thiem.

Eine fragwürdige, komplizierte und letztlich erfolglose Beziehung zwischen Dominic Thiem und Kosmos ist nach rund eineinhalb Jahren zu Ende. Österreichs Tennisstar trennt sich von seinem spanischen Management, diese Agenden übernimmt nun Bruder Moritz Thiem. "Dominic will, dass ich mich ab sofort allein um alles kümmern soll, was abseits des Platzes zu erledigen ist. Diese Entscheidungen treffen jetzt nur mehr wir beide", erklärt Moritz. Komplett neu sei diese Situation nicht. "Ich war schon in den letzten zwei, drei Jahren im Hintergrund ...