Chiles Trainer werden als Volkshelden verehrt

Nicolas Massu, Marcelo Rios und Fernando Gonzalez sorgten für eine goldene Ära.

Chile hat eine schier unglaubliche Erfolgsgeschichte im Tennis hinter sich. So sind in Salzburg nun auch nicht die Spieler, sondern die Trainer die großen Stars, die in ihrer Heimat als Volkshelden verehrt werden. Davis-Cup-Kapitän Nicolás Massú ist zweifacher Olympiasieger von 2004, sein Assistent Marcelo Ríos war 1998 sogar die Nummer eins der Welt. Dazu kommt Fernando González, der mit Massú im Doppel Olympiagold holte und 2007 Nummer fünf der Welt war. "Sie sind in Chile Idole weit über den Sport hinaus. Sie haben mit ihren Erfolgen Tennis auf eine Stufe mit dem Fußball gehoben. Dass Nico und Marcelo unsere Trainer sind, ist die größte Ehre, die wir uns erträumen können", erklärt Nicolás Jarry. Massú weiß freilich, dass durch die goldene Ära die Erwartungen an ihre Nachfolger dementsprechend groß sind, und ist dabei sehr bemüht, den Ball flach zu halten. "Wir sind ein kleines Land (knapp 18 Millionen Einwohner, Anm.). Da ist es nicht normal, dass du in einer Generation solche Erfolge feierst wie wir damals. Aber die Jungs haben Potenzial, sie können es auch einmal in die Top 10 schaffen", sagt Massú über Jarry (23), Nummer 41 der Weltrangliste, und Christian Garín (22), Weltranglisten-95.