Das Jahr der Tennismütter in New York

In früheren Jahren wäre diese Erfolgsmeldung kaum möglich gewesen: Im Viertelfinale der Damen bei den US Open in New York standen drei Mütter. Mit Superstar Serena Williams, die im "Big Apple" ihren 24. Grand-Slam-Titel schaffen will, der früheren Nummer eins Viktoria Asarenka (BLR) und der Bulgarin Zwetana Pironkowa hatten drei Tennisdamen mit Kindern eine große Chance auf den Titel, alle drei standen im Viertelfinale. "Es ist einfach wunderbar, nach dem Match meine kleine Olympia wiederzusehen. Denn ihr ist egal, ob ...