Die "Bubble" und Österreich sind vorbildhaft

Fast fünf Monate stand die Tennistour still. Lange Zeit sah es überhaupt so aus, als hätte die Coronakrise die WTA- und ATP-Tour 2020 bereits im März beendet. Die Reisebeschränkungen schienen eine unüberwindbare Hürde. Doch der finanzielle Überlebenskampf machte es möglich, dass der Turnierkalender, den Umständen entsprechend, ab August erhalten blieb. Spieler und Spielerinnen tauchten in ihre eigene Welt, getrennt vom normalen Leben, in die sogenannte Blase, ein. Ein Erfolgsmodell, wie an vorderster Front die Grand-Slam-Turniere beweisen. Die wenigen Coronafälle, die ...