Italien gibt dank einer Ausnahmegenehmigung für die Tennisprofis endgültig grünes Licht für die US Open, wo sich die Tennisprofis bis zu vier Wochen in einer Blase bewegen.

Das Warten hat ein Ende, die internationale Tennistour kehrt zurück. Am Samstag fliegt Österreichs Star Dominic Thiem nach New York, eine Woche später steigt dort mit einem ATP-Masters-1000-Turnier die Generalprobe für die US Open ab 31. August. Endgültig grünes Licht ...