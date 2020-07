Dominic Thiem mutiert im Schaukampf zum Rekordmann

Kein Spieler bestreitet mehr Exhibitions als Dominic Thiem. Nur Multitalent und Berlin-Finalgegner Matteo Berrettini kommt ihm da nahe. Als perfekte Vorbereitung für den Restart der ATP-Tour. Aber wann und wo geht es endlich wieder los?

Über fehlende Matchpraxis vor dem Restart der ATP-Tour kann Dominic Thiem wahrlich nicht klagen. Mit schier unglaublichen 28 "Testspielen" seit Ende Mai ist Österreichs Tennisstar dank Schaukämpfen in der Südstadt, in Belgrad, Nizza, Kitzbühel und nun in Berlin der Rekordhalter ...