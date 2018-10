Gastiert Dominic Thiem im Februar in Salzburg?

Die Salzburg Arena soll im Februar Schauplatz des Davis Cups sein. Stadt und Land sind Feuer und Flamme, Linz ist aber ein harter Gegner.

Noch vor dem ATP-Turnier kommende Woche in der Wiener Stadthalle, wo die Veranstalter weiterhin intensiv um Superstar Novak Djoković buhlen, könnte eine Entscheidung fallen, die vor allem die Herzen von Salzburgs Sportfans höherschlagen ließe. Denn der Tennisverband hat sich für die Austragung des Davis-Cup-Duells gegen Chile am 1./2. Februar beworben und geht mit der Salzburgarena ins Rennen gegen Oberösterreich und die TipsArena.

Wer den Zuschlag bekommt, entscheidet Österreichs Tennisverband bis spätestens Ende Oktober. Hauptkriterium bei der Vergabe ist die Finanzierung und da kann man auf Stadt und Land bauen, die gemeinsam rund 200.000 Euro aufwenden. "Wir wollen unbedingt, dass dieser großartige Event in Salzburg stattfindet", ist Sportlandesrat Stefan Schnöll begeistert. Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger stimmt mit ein: "Diese einmalige Chance wollen wir nutzen. Da darf es nicht an der öffentlichen Unterstützung scheitern. Das wäre eine sportpolitische Bankrotterklärung."

Nachdem auch in Oberösterreich ähnliche Zahlen genannt werden, kann die Infrastruktur den Ausschlag geben. Beide Hallen bieten 4000 bis 5000 Zuschauern Platz und werden speziell nach der bereits erfolgten Zusage von Topstar Dominic Thiem wohl ausverkauft sein. Das Messegelände ist mit dem Auto und öffentlich sehr gut erreichbar, bietet dazu auch eine nahe gelegene Hotellerie. In der TipsArena wiederum baut man auf die Erfahrung mit dem WTA-Turnier, wenngleich der Aufbau eines Sandplatzes da wie dort eine Herausforderung ist. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nach 31 Jahren (in Zell am See) wieder einen Davis Cup in Salzburg erleben", sagt STV-Geschäftsführer Erich Mild, der mit Präsident Christian Zulehner alle Hebel in Bewegung setzt.