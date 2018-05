Nadal ist im Gegensatz zu Thiem ein Tüftler

Das Material spielt auch im Tennis eine Rolle. Für die einen mehr, für die anderen weniger.

Jedes Grand-Slam-Turnier ist in gewisser Weise eine Modenschau. So sorgt in Paris etwa das neue hautenge Ganzkörper-Outfit von Serena Williams für Gesprächsstoff. Wie bei der Kleidung fassen die Topstars auch vier Mal im Jahr neue Schläger aus. Dominic Thiem ist mit rund zehn neuen Rackets nach Paris gereist. Gewicht, Balancepunkt, Steifigkeit und Griff - alles auf das Gramm genau abgestimmt. Rafael Nadal etwa ist extrem feinfühlig. "Er merkt sofort, wenn ein Schläger ein Gramm mehr oder weniger hat. In der Musik wäre das das absolute Gehör", erklärt Michael Schwarz von Babolat. Ganz anders, viel weniger Tüftler, ist Thiem. "Er ist total unkompliziert und probiert neues Material auch sofort im Turnier aus", sagt Schwarz über die Nummer zwei im Stall des französischen Herstellers.

So wird auch im Bespannservice in Roland Garros nichts dem Zufall überlassen, es herrscht Hochbetrieb. Bis zu 500 Schläger täglich werden hier besaitet. Kei Nishikori bringt jeden Tag zehn Schläger vorbei, egal ob er damit gespielt hat. Thiem wiederum spielt oft sogar ein Match mit einer Bespannung durch. Die Marktführer Babolat, Wilson (Roger Federer) und Head (Novak Djokovic) lassen sich ihre Superstars viel kosten, zahlen Gagen im sechs- bis siebenstelligen Bereich, um den Verkauf anzukurbeln. "In Österreich spüren wir den Aufstieg von Dominic", sagt Schwarz.