"No Names" schreiben ihr Paris-Märchen

Der Damenbewerb bei den French Open lebt von den Sensationen. Bisher völlig unbekannte Spielerinnen duellieren sich um das Halbfinale.

Schon seit einigen Jahren gibt es im Damentennis, im großen Unterschied zu den Herren, immer wieder neue Siegergesichter. Die French Open scheinen diese Unvorhersehbarkeit nun noch einmal auf ein bisher nicht für möglich gehaltenes Niveau zu hieven. Gleich zehn (!) Ungesetzte standen im Achtelfinale. Die größte Überraschung lieferte die 19-jährige Polin Iga Świątek. Die Weltranglisten-54. eliminierte mit Simona Halep die Nummer eins 6:1, 6:2 und duelliert sich nun mit der bisher ebenso völlig unbekannten Italienerin Martina Trevisan, die Kiki Bertens (NED-5) 6:4, 6:4 bezwang, um einen Platz im Halbfinale. Trevisan ist die Nummer 159 der Welt. Die dritte Sensation im Viertelfinale heißt Nadia Podoroska (ARG) und gehörte bisher ebenfalls nicht zu den besten 130 Tennisspielerinnen.

Sie sind die absoluten Sensationen des Turniers. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich noch besser hätte spielen können. Ich bin selbst überrascht", sagte Swiatek, die eine 17 Spiele dauernde Siegesserie von Titelfavoritin Halep beendete. Auch Trevisan, die vor Paris 16 Mal in Folge gegen Top-100-Spielerinnen verloren hatte, schreibt ihr persönliches Märchen: "Ich lebe in einem Traum. Ich bin hierhergekommen, um vielleicht die Qualifikation zu schaffen, und jetzt bin ich im Viertelfinale. Das ist schwierig zu realisieren."