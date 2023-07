Die Dominanz des Serben ist einzigartig. Allein seine Aura ist wohl auch für Jannik Sinner und Carlos Alcaraz unüberwindbar.

Seit 2016 ungeschlagen, seit zehn Jahren auf dem Center Court ungeschlagen, 32 Siege in Serie, 90 Siege insgesamt und damit mehr als alle Top-20-Spieler zusammen, sieben Titel, davon vier in Serie - die Dominanz von Novak Djoković in Wimbledon ist ...