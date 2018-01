Oliver Marach steht kurz vor seinem größten Erfolg

Die "unglaubliche Reise" des österreichischen Doppelspezialisten soll mit einem Triumph bei den Australian Open enden.

Im Einzel hatte Dominic Thiem bis ins Achtelfinale die Fahne hochgehalten, der Mann der Stunde in Österreichs Tennis heißt aber Oliver Marach. Der 37-jährige Steirer legt mit seinem Doppelpartner Mate Pavić bis dato einen sensationellen Erfolgslauf hin und steht erstmals im Finale der Australian Open. Für das österreichisch-kroatische Duo war das 4:6, 7:5, 7:6(4) über Ben McLachlan/ Jan-Lennard Struff (JPN/GER) der 19. Sieg in Folge. Heuer gewannen sie bereits die Titel in Doha und Auckland. "Unsere Reise ist unglaublich, aber hoffentlich noch nicht zu Ende. Wir wollen den Hattrick", strahlt Marach.

114.000 Euro sind ihm sicher, 228.000 könnten es noch werden. Noch wertvoller wäre aber wohl die erste Grand-Slam-Trophäe seiner Karriere. In Wimbledon waren Marach/Pavić schon nahe dran, unterlagen im Endspiel aber Łukasz Kubot und Marcelo Melo in einem dramatischen Finale 11:13 im fünften Satz. "Hoffentlich wird es wieder so ein geiles Match, diesmal aber mit dem richtigen Ausgang", fiebert Marach dem Finale am Samstag (2. Match nach 9.30 Uhr MEZ) entgegen. Sie bekommen es mit den Kolumbianern Juan Sebastián Cabal/Robert Farah zu tun.

Marach wäre nach Julian Knowle (Wimbledon 2007) und Jürgen Melzer (Wimbledon 2010, US Open 2011) Österreichs dritter Grand-Slam-

Sieger im Doppel.