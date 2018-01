Oliver Marachs "unglaubliche Reise" endete mit Triumph

Mit 37 ist der Österreicher mit dem Titel bei den Australian Open am Höhepunkt seines Tennis-Lebens. Nachdem er vor erst drei Monaten vor Schmerzen kaum stehen konnte.

Vor dem Endspiel hat Oliver Marach von einer "unglaublichen Reise" gesprochen. Eine Reise, die nun bei den Australian Open mit dem größten Erfolg seiner langen Karriere geendet hat. Der 37-jährige Steirer gewann an der Seite seines um 13 Jahre jüngeren kroatischen Partners Mate Pavić mit einem beeindruckenden 6:4, 6:4 gegen das kolumbianische Duo Robert Farah und Juan Sebastián Cabal seinen ersten Grand-Slam-Titel. "Das ist das absolute Highlight meiner Karriere", stellte Marach klar. Es war dies im dritten Turnier 2018 der dritte Titel. Ein Blick drei Monate zurück macht die Erfolgsgeschichte noch "unglaublicher". Marach konnte zum Halbfinale in Wien mit starken Rückenschmerzen nicht antreten, bangte sogar um die Fortsetzung seiner Karriere. Was folgte, war eine "Blitzheilung" und nun saisonübergreifend der 20. Sieg in Serie. "Ich habe gelernt, mit Schmerzen zu leben. Das geht in unserem Sport oft gar nicht anders", erklärt Marach.

Auch nach dem Triumph ging es direkt zum behandelnden Arzt und danach weiter zum Davis Cup nach St. Pölten. Gefeiert wird erst danach, weil Pavić am Sonntag noch im Mixed-Finale stand und dieses ebenso gewann. "Dann feiern wir dafür so richtig zwei Tage durch", sagte Marach.