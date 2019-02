Red Bull im Tennis und Thiems Virus

Der Salzburger Getränke-Riese steigt intensiver ins Tennis-Geschäft ein. Unter anderem mit Österreichs Topstar Dominic Thiem, dessen Rätsel um seine Erkrankung gelöst sein dürfte.

Fußball, Formel 1 und Eishockey sind neben zahlreichen anderen Sportarten bekanntlich seit Jahren die Spielwiese von Red Bull. Nun intensiviert der Salzburger Getränkeriese sein Engagement im Tennis. Nachdem man im November prominenter Partner der Next Gen ATP Finals, dem Saisonfinale der acht besten U21-Spieler, in Mailand war, ist der Energydrink auch beim Davis Cup in Salzburg präsent - mit einem von Dosen gefüllten Kühlschrank neben der Spielerbank. Es dürfte nur der Anfang auf der internationalen Tennis-Bühne sein, denn seit heuer gehört Red Bull auch dem Sponsoren-Pool der ATP-Tour an.

Puncto Athleten-Sponsoring war es seit dem Engagement der damaligen Weltranglistenersten Victoria Asarenka 2013 ruhig geworden. Nun soll Red Bull Dominic Thiem (wieder) Flügel verleihen. "Sie wollen das nicht an die große Glocke hängen", erklärte Österreichs Topstar bereits im November, warum mit ihm keine offensive Werbung betrieben wird. Im Zuge dieser Kooperation kann Thiem wie etwa Marcel Hirscher auch die "Luftflotte" von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz nutzen. Außerdem begleitet ihn ein Team von Servus TV, das auch die Australian Open übertragen hat, seit den ATP Finals in London zu Turnieren, beim Training und durch das Privatleben. "Darüber wird es eine Doku geben", verriet Thiem, der nach gesundheitlichen Problemen wieder mit leichtem Training begonnen hat. Nun ist auch bekannt, was zu Thiems Erkrankung geführt hatte. "Dominic hat sich offensichtlich schon (beim Dezember-Trainingslager) auf Teneriffa einen Virus eingefangen. Jetzt geht es bergauf", erzählte Vater Wolfgang beim Davis Cup den SN. In Buenos Aires soll Thiem auf die ATP-Tour zurückkehren.