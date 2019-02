Salzburger Tennis-Asse zeigen groß auf

Jakob Aichhorn steht im Halbfinale der Staatsmeisterschaft und fordert nun Davis-Cup-Spieler Jurij Rodionov. Bei den Damen ist ein Salzburger Endspiel möglich. Und auch die Bundesliga-Vereine haben viel vor.

Die Tennis-Staatsmeisterschaft in Wolfsberg ist noch je einen Sieg von einem rein Salzburger Damenfinale entfernt. Die als Nummer zwei gesetzte Betina Stummer fertigte im Viertelfinale Elena Karner (K) 6:1, 6:0 ab, Arabella Koller besiegte Lara Kaiser (NÖ-3) 2:6, 6:1, 6:0 und trifft nun auf die topgesetzte Niederösterreicherin Selina Pichler. Setzt sich auch Stummer gegen die Wienerin Mavie Österreicher durch, dann kommt es zur Neuauflage des Freiluft-Endspiels von 2017.

Aufzeigen konnte Jakob Aichhorn. Er besiegte den als Nummer vier gesetzten Kärntner Patrick Ofner 7:6, 7:6, feierte damit den bisher größten Erfolg seiner Karriere und fordert nun Davis-Cup-Spieler Jurij Rodionov. Aichhorn erreichte auch im Doppel das Halbfinale und ist weiter Teil des STC-Bundesligateams, das bis kurz vor Meldeschluss relativ unverändert zu 2018 blieb.

Bei Radstadt, dem Neuling in der 2. Bundesliga, bastelt man noch an einer interessanten Verpflichtung. So soll mit Jérôme Kym, der im Februar mit 15 als jüngster Schweizer im Davis Cup debütierte, den Aufsteiger rund um Kapitän Gerald Kamitz und Lukas Neumayer verstärken. Prominente Namen finden sich auf der Meldeliste von St. Johann in der Bundesliga 35. Alexander Peya und Julian Knowle könnten hier zum Einsatz kommen.