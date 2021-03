Schlagen Thiem und Djoković in Innsbruck auf?

Österreichs Gruppenspiele beim Davis-Cup-Finalturnier gegen Serbien und Deutschland wären der rot-weiß-rote Tennis-Höhepunkt des Jahres schlechthin. Doch verfrühte Euphorie ist kontraproduktiv.

Nach den Klassikern in Kitzbühel und in der Wiener Stadthalle zeichnet sich für heuer ein weiterer und wohl einmaliger Höhepunkt des rot-weiß-roten Tennisjahres ab. So sollen unter anderem Österreichs-Gruppenspiele gegen Deutschland und Serbien sowie ein Viertelfinale im Rahmen des Davis-Cup-Finalturniers Ende November in Innsbruck stattfinden. Duelle von Dominic Thiem mit Novak Djoković und Alexander Zverev, die allesamt ihre Teilnahme angekündigt haben, würden die 8000 Zuschauer fassende Olympiahalle füllen. Sofern die Coronapandemie es erlaubt und Innsbruck auch tatsächlich den Zuschlag erhält. ...