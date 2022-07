So pflegeleicht ist Turnierstar Dominic Thiem

Dass Topstars bei kleinen ATP-Turnieren antreten, ist eine Seltenheit. Dass nun ein Dominic Thiem sogar bei einem Challenger aufschlägt, kann gar als Sensation bezeichnet werden. Zwar ist das rot-weiß-rote Aushängeschild auch selbst gezwungen, sein Comeback voranzutreiben, in welcher Art und Weise er abseits des Tennisplatzes in Salzburg auftritt, erinnert allerdings in keinster Weise an einen Weltstar seiner Sportart. Kein Autogramm- und Selfie-Jäger bleibt unglücklich zurück. Starallüren sind ihm fremd, Extrawürste nicht gewollt. Mehr Hotelzimmer und Karten für seine Entourage? Festspielkarten ...