Tennis: Außenseiterin hofft auf ihre Chance in Linz

Barbara Hass will als einzige österreichische Tennisspielerin in Linz aufzeigen. Trotz ungünstiger Auslosung.

Netzroller SN

Die Vorzeichen auf den ersten Erstrundensieg einer Österreicherin beim WTA-Turnier in Linz seit fünf Jahren stehen schlecht. Denn Barbara Haas ist für ihr Duell mit der als Nummer zwei gesetzten Niederländerin Kiki Bertens am Mittwoch klare Außenseiterin. Die 22-jährige Oberösterreicherin rangiert aktuell nur auf Platz 192, Bertens hat am Montag erstmals überhaupt die Top Ten geknackt.

Damit kommt es für Haas in ihrem vierten Linzer Hauptbewerbsmatch doch zu einer Premiere: Der Schützling von Jürgen Waber wird erstmals überhaupt gegen eine Spielerin aus den besten zehn antreten. "Es ist immer schwer beim Linzer Turnier. Ich muss auf das Schlimmste vorbereitet sein. Jetzt spiele ich gegen die Nummer zwei des Turniers, ich kann das nicht ändern, aber ich freue mich auf das Turnier", meinte Haas bei einem Mediengespräch am Dienstag.

Zudem ist Bertens auch top motiviert. Nicht nur wegen ihres gerade erst erfolgten Vorstoßes in den elitären Kreis. Für die Wimbledon-Viertelfinalistin, die in diesem Jahr schon in Charleston, Cincinnati und Seoul Turniersiege geholt hat, geht es noch um einen der drei noch freien Plätze bei den WTA Tour Finals in Singapur. "Genau, sie kämpft noch um Singapur. Sie ist sicher da, um das Turnier zu gewinnen", weiß auch Haas und ergänzt fast trotzig, "aber ich gehe trotzdem hier auf den Platz, um zu gewinnen."