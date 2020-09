Thiem ist im Rechtsstreit mit Ex-Trainer Bresnik

Dass das Verhältnis zwischen der Familie Thiem und Günter Bresnik nicht mehr das beste ist, war bekannt. Dass nun die ehemals sportlich so erfolgreiche und persönlich so innige Beziehung sogar vor Gericht landet, das überrascht aber zumindest die Öffentlichkeit. "Mich macht es wirklich traurig. Ich war ein guter Freund von Günter Bresnik. Wir sind mittlerweile so weit, dass er uns verklagt hat. Die Situation ist unerfreulich, aber sie ist für mich gegessen", sagte Wolfgang Thiem in "Sport und Talk aus ...