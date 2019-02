Überraschend zeigt sich Thiem zufrieden

Trotz viel Auf und Ab, vergebener Führungen, sogar eines Matchballs und einer sehr durchwachsenen Leistung resümiert Österreichs Tennisstar nach dem Halbfinal-Aus in Buenos Aires positiv. Das kann nur einen Grund haben.

Es gab viele offene Fragen vor dem Comeback nach vier Wochen fitnessbedingter Pause. Einige konnte Dominic Thiem beim Sandplatzturnier in Buenos Aires beantworten, einige bleiben allerdings bestehen. Österreichs Tennisstar unterlag im Halbfinale Argentiniens Lokalmatador Diego Schwartzman nach viel Auf und Ab 6:4, 4:6, 6:7(5). "Ich bin mit dem Ergebnis und meinem Spiel selbst glücklich", resümierte der Titelverteidiger. Das ist insofern überraschend, als dass Thiem einerseits ein 4:2 im zweiten, ein 4:1 im dritten Satz sowie einen Matchball bei 6:5 nicht nützen konnte. Andererseits zeigte er vor allem beim Return große Schwächen und flüchtete sich (wegen der fehlenden Fitness?) erfolglos in eine Vielzahl von Stoppbällen. Zwar gegen die Nummer 19 der Welt, die an diesem Tag aber ebenfalls nicht ihr bestes Tennis zeigte.

Die Zufriedenheit des sonst selbstkritischen Thiem kann nur unter Anbetracht der Umstände resultieren. "Ich bin noch nicht hundertprozentig happy mit meiner Fitness. Es fehlen mir noch einige Matches und es fehlt mir noch an Ausdauer besonders für so lange Matches", sagte Thiem, der sich aber schon diese Woche beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro wieder den Titel zutraut. Dort ist der Weltranglistenachte wieder topgesetzt.