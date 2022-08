US Open ohne Djokovic´, Nadal wird Nummer 1

Der ungeimpfte Serbe bekommt wohl kein Sondervisum, der Spanier hingegen die große Chance auf die Rückeroberung des Tennisthrons.

Er bereitet sich auf die US Open vor, wird dort aber nicht spielen. Zumindest verdichten sich die Anzeichen, dass Tennissuperstar Novak Djoković nicht in Nordamerika einreisen darf - und damit auch die Masters-1000-Turniere in Montreal und Cincinnati versäumen wird. Der Serbe hatte zuletzt nach seinem Triumph in Wimbledon betont, dass er lieber Grand-Slam-Turniere versäumen würde, als sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Eine Coronaimpfung ist aber verpflichtend für die Einreise in den USA und in Kanada. Obwohl der 21-fache Major-Sieger ...