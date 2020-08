Zwei Wochen vor dem geplanten Restart der ATP-Tour weiß noch niemand, wie es weitergeht. Die Topspieler drohen mit einem Boykott der US Open, aber Dominic Thiem ist entspannt.

Finden die US Open statt? Wenn ja, wer spielt mit? Und was bedeutet eine Austragung oder Absage für die restliche Saison? Drei Wochen vor dem Grand-Slam-Turnier und nur zwei Wochen vor dem geplanten Restart der ATP-Tour jeweils in New York ...