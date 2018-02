Warum Fußballfan Dominic Thiem Buhrufe geerntet hat?

Österreichs Tennisstar startete gut ins Turnier von Buenos Aires, wo sich vieles um den Fußball drehte.

Souverän ist Österreichs Tennisstar Dominic Thiem in Buenos Aires in die südamerikanische Sandplatzsaison gestartet. Die Nummer sechs der Welt setzte sich gegen den Argentinier Horacio Zeballos 6:4 6:3 durch und trifft nun am Freitag (Ortszeit) im Viertelfinale auf einen weiteren Lokalmatador. Gegen Guido Pella hat Thiem zwar zwei von drei direkten Duellen verloren, zuletzt bei den Australian Open aber klar die Oberhand behalten.

Da Thiem bereits seit einer Woche in Buenos Aires weilt, ließ es sich der Fußballfan nicht nehmen "La Bombonera", dem legendären Stadion der Boca Juniors, einen Besuch abzustatten. Und machte sich dabei nicht nur Freunde. Der 24-Jährige postete #sorrydiego unter ein Foto aus dem Stadion. Adressiert war das an seinen Freund Diego Schwartzmann. Der Argentinier ist offenbar ein Fan von Bocas Lokalrivalen River Plate und "drohte" seinem Doppelpartner: "Pass lieber auf, dass ich dir im Doppel nicht auf den Rücken aufschlage."

Fußball ist auch für die Tennisprofis die "schönste Nebensache der Welt" und so verfolgten viele zusammen den Champions-League-Hit Real Madrid gegen Paris Saint-Germain.

Die Spanier fieberten mit Real, Gael Monfils mit seinen Franzosen mit. "Und was ist mit dir, Domi?", fragte Monfils. "Für mich gibt es nur Chelsea", antwortete Thiem und erntete dafür wieder (ironische) Buhrufe.