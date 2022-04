Ein magischer Moment im Pulverturm

Beim Klavierspielen rast meine rechte Hand, die linke ist langsamer. Meine Gefühle sind wie meine linke Hand. Sie kommen später.

Ich sitze im Pulverturm und arbeite an meinen Übersetzungen. Der Pulverturm ist ein großes historisches Gebäude im Lemberger Zentrum. Der Turm ist über 40 0 Jahre alt und gehört schon seit Jahrzehnten dem Lemberger Architektenverband. In einem seiner Räume, der ein bisschen wie ein Thronsaal aussieht, fanden früher Kriegsratssitzungen statt. Zu friedlichen Zeiten werden hier Vorstandssitzungen des Architektenverbandes abgehalten. Heute müssen sie per Zoom laufen, denn der Raum gehört nun dem Koordinationsbüro der Tarnnetzflechterinnen.

Ein Tarnnetz sieht ...