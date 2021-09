Bottas wechselt zu Alfa Romeo - Hamilton verliert ein Ass im Titelkampf

Die sogenannte "Silly Season" in der Formel 1 ist bereits seit einigen Wochen in vollem Gange. Nahezu jeden Tag werden neue Gerüchte darüber gestreut, welcher Fahrer denn im kommenden Jahr für welches Team in der Königsklasse des Motorsports aktiv sein wird. Die erste Vollzugsmeldung verkündete am Montagnachmittag Alfa Romeo. Nach dem Rücktritt von Kimi Räikkönen wird ab der kommenden Saison dessen finnischer Landsmann Valtteri Bottas für den Nachzügler auf Punktejagd gehen. Freiwillig verlässt Bottas das Weltmeisterteam Mercedes freilich nicht. Aber die Silberpfeile setzen ab 2022 auf Toptalent George Russell. Der 23-jährige Brite zeigt in einem unterlegenen Williams Woche für Woche starke Leistungen und hätte die Mercedes-Familie ohne einer Beförderung ins Weltmeisterteam wohl am Ende der Saison verlassen.

Nicht wirklich glücklich über den Verlust seines Teamkollegen dürfte Weltmeister Lewis Hamilton sein. Denn der 36-jährige Brite gilt als großer Befürworter seines loyalen Edelhelfers. Ab 2022 muss sich Hamilton wohl mit einem aufstrebenden Teamkollegen messen, der nicht klein bei geben wird. Der Bottas-Wechsel hat aber auch jetzt schon direkte Auswirkungen auf den siebenmaligen Weltmeister. Denn auf die Hilfe seines Teamkollegen kann sich Hamilton nun nicht mehr verlassen - ein entscheidender Nachteil im WM-Kampf.