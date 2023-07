Brad Pitt dreht Formel-1-Film in Silverstone

Der Grand Prix von Großbritannien an diesem Wochenende ist keine gewöhnliche Formel-1-Veranstaltung. Denn in Silverstone hat sich ein elftes Team in die Boxengasse der Rennserie geschwindelt. Möglich machen das die Dreharbeiten zum geplanten Hollywoodfilm über die Königsklasse des Motorsports. Die Hauptrolle übernimmt niemand Geringerer als Brad Pitt, der als Sonny Hayes für den fiktiven Rennstall Apex an den Start geht. Der Schauspielstar nimmt dabei in einem Formel-2-Wagen Platz, der dank der Mithilfe von Mercedes wie ein aktuelles Formel-1-Auto aussieht. Ob Pitt selbst in dem Boliden Runden absolvieren wird, ist noch unklar. Im Verlauf des Wochenendes sind mehrere Zeitfenster für Filmaufnahmen vorgesehen.