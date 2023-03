Der MotoGP gehen die Fahrer aus: "Es ist über dem Limit"

Nach dem ersten Rennwochenende in der MotoGP fehlen bereits drei Piloten verletzungsbedingt. ServusTV-Experte Stefan Bradl kritisiert im SN-Gespräch das neue Grand-Prix-Format in der Königsklasse der Motorräder.

Die neue Saison in der MotoGP ist zwar gerade einmal ein Rennwochenende alt, aber die Verletztenliste ist so lang wie nie zuvor. Pol Espargaró,Enea Bastianini und Marc Márquez, der sich bei seinem übermotivierten Manöver den Mittelhandknochen brach und operiert wurde, fallen für die Rennen in Argentinien am kommenden Wochenende fix aus. Montagabend wurde bekannt, dass auch Márquez-Opfer Miguel Oliveira nicht in Südamerika starten kann.

"Das Format hat am Anfang jeden ein wenig überfordert. Es war vorhersehbar, dass im ...