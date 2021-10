DTM-Finale endet als Farce

Der neue DTM-Champion der Saison 2021 heißt Maximilian Götz. Der 35-jährige Deutsche sicherte sich mit zwei Siegen beim Saisonfinale am Norisring doch noch den Titel in der Traditionsrennserie, in der seit diesem Jahr ein GT3-Reglement gilt.

Werbung für den Motorsport war das Saisonfinale aber keineswegs. Denn das entscheidende Rennen am Sonntag wurde gleich von mehreren Unsportlichkeiten überschattet, die direkten Einfluss auf den Rennausgang nahmen. In der ersten Kurve des Rennens wurde der Meisterschaftsführende Liam Lawson von Titelrivale Kelvin ...