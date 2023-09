DTM in Spielberg: Hirscher heizt um den Red-Bull-Ring

Die deutsche Traditionsrennserie gastiert am Wochenende in Österreich. Thomas Preining kämpft im Porsche um den Titel.

Wenn die DTM am Wochenende für den 13. und 14. Lauf der aktuellen Saison in Spielberg gastiert, sind die Augen vor allem auf das Titelduell zwischen dem italienischen Lamborghini-Fahrer Mirko Bortolotti, der in Wien aufwuchs, und dem oberösterreichischen Porsche-Piloten Thomas Preining gerichtet. In der Gesamtwertung trennen die beiden Titelanwärter vor den beiden letzten Saisonveranstaltungen lediglich neun Punkte. Vor allem der 25-jährige Linzer hat gute Erinnerungen an den Red-Bull-Ring, konnte er in verschiedensten Rennserien doch schon fünf Mal im Murtal gewinnen. Sein bis dato letzter Sieg in Spielberg gelang dem Ex-Piloten von Lechner Racing beim DTM-Gastspiel im Vorjahr. "Es ist Zeit, den sechsten goldenen Bullen zum Trophäenkabinett hinzuzufügen. Ich bin aufgeregt", verkündete Preining in den sozialen Netzwerken. Zu favorisieren seien auf dem Red-Bull-Ring aber andere. "Wenn es trocken bleibt, wird es schwierig, weil der Topspeed fehlt. Es wird schwer, mit Mirko und Lamborghini mitzuhalten. Aber ich lass mich gerne überraschen und bei Regen ist alles möglich. Keinen Blödsinn machen ist die Devise."