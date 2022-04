DTM wird zur Rennserie der Österreicher

Am Wochenende startet die DTM im portugiesischen Portimão in ihre zweite GT3-Saison. Formel-1-Legende Gerhard Berger, der die Rennserie nach der Übernahme wiederbelebte, darf sich in diesem Jahr gleich über fünf Landsleute im 29 Piloten umfassenden Fahrerfeld freuen. Mit Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Ferrari und Lamborghini sind nicht weniger als sechs Marken in der Traditionsrennserie aktiv.

Die Hoffnungen ruhen aus österreichischer Sicht vor allem auf Mercedes-Pilot Lucas Auer. Der 27-jährige Tiroler dominierte im vergangenen Jahr die zweite Saisonhälfte und will nun wieder um Siege kämpfen, aber "die DTM ist heuer so stark besetzt wie noch nie". Nach einem Jahr Pause kehrt der Salzburger Philipp Eng wieder in die DTM zurück. Der BMW-Werkspilot gilt als Spezialist für GT3-Autos und war so intensiv wie kaum ein Pilot in die Entwicklung des neuen BMW M4 GT3 involviert. Mit Porsche-Werksfahrer Thomas Preining und Clemens Schmid, der für das steirische Grasser-Team mit einem Lamborghini fährt, sind zwei weitere Österreicher Teil des Starterfelds. Ebenfalls für Grasser Racing startet Mirko Bortolotti. Der in Wien aufgewachsene Lamborghini-Werkspilot fährt aber mit einer italienischen Rennlizenz. Highlight des Saisonauftakts ist der Gaststart von Rallye-Legende Sébastien Loeb im Ferrari 488 GT3.