Fährt in Zukunft eine Frau in der Formel 1? "Mädchen müssen inspiriert werden"

729.000 Formel-1-Fans verfolgten am vergangenen Sonntag den Großen Preis von Österreich im ORF. Mit 70 Prozent war der Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen besonders hoch. Das deckt sich mit den Beobachtungen vor Ort. Immer mehr junge Menschen begeistern sich auch dank der Netflix-Serie "Drive to Survive" für die Königsklasse. Darunter befinden sich auch zunehmend weibliche Fans. "Junge Frauen zwischen 15 und 35 Jahren sind die am stärksten wachsende Zielgruppe", erklärte Mercedes-Boss Toto Wolff bei einem Medienabend in Spielberg. Ob am Ende des Tages Max Verstappen oder Lewis Hamilton den Siegespokal in Händen hält, sei für die Jungen gar nicht so entscheidend. Vielmehr gehe es um das Event an sich. "Das Sportliche ist nicht mehr so interessant."