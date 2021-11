Ferdinand Habsburg jubelt über Weltmeistertitel

Ende August erfüllte sich Ferdinand Habsburg mit dem Sieg beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans einen Kindheitstraum. Nur wenige Monate später darf der 24-jährige gebürtige Salzburger über den nächsten Meilenstein in seiner Motorsportkarriere jubeln. Gemeinsam mit seinen beiden Teamkollegen Robin Frijns (NED) und Charles Milesi (FRA) sichert sich Habsburg am Wochenende den WM-Titel in der LMP2-Klasse im Rahmen der World Endurance Championship (WEC).

Das Trio vom Team WRT dominierte sowohl das Sechs-Stunden-Rennen in Bahrain vor einer Woche als ...